Коровина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1983
Дочь: Шестых (Коровина) Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Коровин Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
13.07.1984
Сын: Коровин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Коровин Валентин Владимирович