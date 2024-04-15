Коровина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1983

Дочь: Шестых (Коровина) Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Коровин Валентин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.1984

Сын: Коровин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Коровин Валентин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

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