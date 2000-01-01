Курченко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курченко Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976

Отец: Курченко Александр Михайлович

Мать: Курченко Ольга Владимировна

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