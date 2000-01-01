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Курченко Александр Александрович
Курченко Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1976
Пол
Мужской
Отец
Курченко Александр Михайлович
1943 г.р.
Мать
Курченко Ольга Владимировна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1976
Отец:
Курченко Александр Михайлович
Мать:
Курченко Ольга Владимировна
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