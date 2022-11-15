Курченко Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курченко Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1974

Дочь: Чепелева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Курченко Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
10.08.1976

Сын: Курченко Александр Александрович

Мать ребёнка: Курченко Ольга Владимировна

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