Курченко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1974
Дочь: Чепелева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Курченко Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
10.08.1976
Сын: Курченко Александр Александрович
Мать ребёнка: Курченко Ольга Владимировна