Курченко Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курченко Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1974

Дочь: Чепелева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Курченко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1976

Сын: Курченко Александр Александрович

Отец ребёнка: Курченко Александр Михайлович

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