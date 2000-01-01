Курченко Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1974
Дочь: Чепелева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Курченко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1976
Сын: Курченко Александр Александрович
Отец ребёнка: Курченко Александр Михайлович