Марфа Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно