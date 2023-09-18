Марфа Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Пантелеевна

Марфа Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close