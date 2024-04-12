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Иван Васильевич

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Василий

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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