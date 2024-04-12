Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Марфа Пантелеевна
Смерть
Неизвестно