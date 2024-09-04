Алгазин Игнатий Клементьевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Фёкла Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алгазин Поликарп Игнатьевич
Мать ребёнка: Алгазина Фёкла Петровна
Смерть
Неизвестно