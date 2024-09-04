Алгазин Игнатий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Игнатий Клементьевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алгазин Клементий Елисеевич

Мать: Алгазина Апросинья (Ефросинья) Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Фёкла Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1842

Сын: Алгазин Поликарп Игнатьевич

Мать ребёнка: Алгазина Фёкла Петровна

Смерть
Неизвестно

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