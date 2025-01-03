Алгазин Поликарп Игнатьевич
Место рожденияТобольская губ. д. Карбаинова
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Тобольская губ. д. Карбаинова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ. д. Карбаинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Сын: Алгазин Егор Поликарпович
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Васильевна
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
Неизвестно