Алгазин Поликарп Игнатьевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазин Поликарп Игнатьевич

Место рождения

Тобольская губ. д. Карбаинова

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Алгазин Игнатий Клементьевич

Мать: Алгазина Фёкла Петровна

Тобольская губ. д. Карбаинова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ. д. Карбаинова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Алгазин Егор Поликарпович

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Васильевна

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
Неизвестно

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