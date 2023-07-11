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Сперанская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сперанский Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Сперанский Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сперанская Кира Николаевна

Отец ребёнка: Сперанский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Югославия