Сперанская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сперанский Глеб Николаевич
Отец ребёнка: Сперанский Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сперанская Кира Николаевна
Отец ребёнка: Сперанский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Югославия