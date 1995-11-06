Сперанский Глеб Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти06.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Сперанский Николай Иванович
Мать: Сперанская ?
Рождение ребёнка
1943
Сын: Сперанский Николай Глебович
Мать ребёнка: Сперанская Мария Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
председатель правления Нью-Йоркского объединения к
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Смерть
06.11.1995
США