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Сперанский Глеб Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

06.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сперанский Николай Иванович

Мать: Сперанская ?

Рождение ребёнка
1943

Сын: Сперанский Николай Глебович

Мать ребёнка: Сперанская Мария Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Мария Леонидовна

Работа или профессия
Неизвестно
председатель правления Нью-Йоркского объединения к
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Смерть
06.11.1995
США
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