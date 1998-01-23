Сперанская Кира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская Кира Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сперанский Николай Иванович

Мать: Сперанская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мая Вильгельмовна

Отец ребёнка: Вильгельм

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Германия
Смерть
23.01.1998
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