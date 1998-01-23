Сперанская Кира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сперанский Николай Иванович
Мать: Сперанская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мая Вильгельмовна
Отец ребёнка: Вильгельм
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Германия
Смерть
23.01.1998