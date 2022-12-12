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Шипицын Андрей Никифорович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шипицын Никифор Андриянович

Мать: Шипицына ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Александра Анисимовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Василий Андреевич

Мать ребёнка: Александра Анисимовна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Анисимовна

Смерть
1847
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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