Шипицын Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шипицын Никифор Андриянович
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шипицын Василий Андреевич
Мать ребёнка: Александра Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Анисимовна
Смерть
1847