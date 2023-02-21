(Шипицына) Александра Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шипицын Василий Андреевич
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно