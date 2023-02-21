(Шипицына) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шипицына) Александра Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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