Салтыкова Прасковья (Параскева) Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1900
Рождение ребёнка
07.04.1906
Отец ребёнка: Салтыков Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Салтыков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Салтыков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно