Салтыкова Прасковья (Параскева) Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Прасковья (Параскева) Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1900

Муж: Салтыков Иван Федорович

Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Салтыков Степан Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Салтыков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Салтыков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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