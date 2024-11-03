Салтыков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Крещение
29.02.1904 ст.
Восприемники: Петр Архипович Барышников, Татьяна Архиповна Меркулова (Барышникова)
Рождение ребёнка
16.03.1933
Сын: Салтыков Анатолий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно