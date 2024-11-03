Салтыков Константин Иванович 28.02.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.

Отец: Салтыков Иван Федорович

Мать: Салтыкова (Барышникова) Прасковья (Параскева) Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Крещение
29.02.1904 ст.
Восприемники: Петр Архипович Барышников, Татьяна Архиповна Меркулова (Барышникова)
Рождение ребёнка
16.03.1933

Сын: Салтыков Анатолий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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