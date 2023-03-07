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Мочаловъ Тимофей

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Мочаловъ Дементий

Мать: Мочалова Салманида Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мочаловъ Егоръ

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мочаловъ Иванъ

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мочаловъ Емельянъ

Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Авдотья Макарова

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