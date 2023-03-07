Мочаловъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Мочаловъ Дементий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мочаловъ Егоръ
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мочаловъ Иванъ
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мочаловъ Емельянъ
Мать ребёнка: Мочалова Авдотья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно