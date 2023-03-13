Мочалова Салманида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочаловъ Дементий
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мочаловъ Тимофей
Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мочаловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий