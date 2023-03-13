Мочалова Салманида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалова Салманида Иванова

Мочалова Салманида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочаловъ Дементий

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мочаловъ Полуектъ приемъ

Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мочаловъ Тимофей

Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мочаловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мочаловъ Дементий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.