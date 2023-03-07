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Мочаловъ Иванъ
Мочаловъ Иванъ
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1782
Пол
Мужской
Отец
Мочаловъ Тимофей
1755 г.р.
Мать
Мочалова Авдотья Макарова
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Мочаловъ Тимофей
Мать:
Мочалова Авдотья Макарова
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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