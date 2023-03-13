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Мочалова Авдотья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочаловъ Тимофей

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мочалова) Варвара

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мочаловъ Егоръ

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Мочалова) Василиса

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мочаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Мочалова) Устинья

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мочаловъ Емельянъ

Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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