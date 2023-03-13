Мочалова Авдотья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мочалова) Варвара
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мочаловъ Егоръ
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Мочалова) Василиса
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мочаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Мочалова) Устинья
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мочаловъ Емельянъ
Отец ребёнка: Мочаловъ Тимофей