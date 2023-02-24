Тремасов св.о р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТремасов св.о р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич

Тремасов св.о р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1893

Дата смерти

19.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1893

Отец: Тремасов Демьян Александрович

Мать: Тремасова Параскева Матвеевна

Бракосочетание
12.?.1912

Жена: Тремасова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
05.01.1914

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Тремасова Варвара Яковлевна

Смерть
19.08.1944
Сызрань , Самарская область
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Сызрань Самарская обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close