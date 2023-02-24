Тремасов св.о р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1893
Дата смерти19.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1893
Бракосочетание
12.?.1912
Рождение ребёнка
05.01.1914
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Тремасова Варвара Яковлевна
Смерть
19.08.1944
Сызрань , Самарская область
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Сызрань Самарская обл