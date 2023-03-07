Тремасова (Кошкина) Параскева Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Кошкин Матвей Иванович
Мать: не указана
Сын: Тремасов Св.о Р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов Был В Г. Хвалынске На Учении. Св Во 11.01.1940 Тимофей Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов (губашево?) Семен Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Дочь: Орина Дементьевна
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Дочь: Анастасия Дементьевна
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович
Сын: Тремасов Георгий Дементьевич
Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович