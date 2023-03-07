Тремасова (Кошкина) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Кошкина) Параскева Матвеевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Матвей Иванович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Тремасов Св.о Р 29.08.1939 Евдоким Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1895

Сын: Тремасов Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Тремасов Был В Г. Хвалынске На Учении. Св Во 11.01.1940 Тимофей Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Сын: Тремасов (губашево?) Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: Орина Дементьевна

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1905

Сын: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Анастасия Дементьевна

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1908

Сын: Тремасов Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Тремасов Георгий Дементьевич

Отец ребёнка: Тремасов Демьян Александрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Демьян Александрович

Смерть
Неизвестно
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