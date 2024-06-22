Мухин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1909
Дата смерти05.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1909
Отец: Мухин Герасим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Мария
Смерть
05.11.1957
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район