Мухин Кузьма 10.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1909

Дата смерти

05.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1909

Отец: Мухин Герасим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Мария

Смерть
05.11.1957
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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