Мухина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1914
Дата смерти12.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Кузьма
Смерть
12.07.2008
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район