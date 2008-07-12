Мухина Мария 09.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1914

Дата смерти

12.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Кузьма

Смерть
12.07.2008
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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