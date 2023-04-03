Домна (Домника) Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1796 по 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1820
Сын: Килинник Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Прохоров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Трофим Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Прохоров
Смерть
Неизвестно