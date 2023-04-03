Домна (Домника) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна (Домника) Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1796 по 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1795 по 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1820

Сын: Килинник Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Прохоров

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Прохоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Прохоров

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бычков Гаврила Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Прохоров

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Прохоров

Смерть
Неизвестно
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