Трофим Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1795 по 1798
Дата смерти01.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1798
Отец: Прохор Дмитриев
Мать: Елена Филимонова
Рождение ребёнка
20.07.1820
Сын: Килинник Трофимов
Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна (Домника) Семенова
Смерть
01.06.1849
Причина смерти: от чахотки