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Трофим Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1795 по 1798

Дата смерти

01.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1798

Отец: Прохор Дмитриев

Мать: Елена Филимонова

Рождение ребёнка
20.07.1820

Сын: Килинник Трофимов

Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бычков Гаврила Трофимов

Мать ребёнка: Домна (Домника) Семенова

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна (Домника) Семенова

Смерть
01.06.1849
Причина смерти: от чахотки
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