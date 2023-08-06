Пастухов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1969

Сын: Пастухов Герман Валерьевич

Мать ребёнка: Пастухова Зоя Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Пастухова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Зоя Васильевна

Смерть
Неизвестно