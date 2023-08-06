Пастухов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1969
Сын: Пастухов Герман Валерьевич
Мать ребёнка: Пастухова Зоя Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Пастухова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пастухова Зоя Васильевна
Смерть
Неизвестно