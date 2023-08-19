Пастухов Герман Валерьевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1969
Бракосочетание
08.08.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2000
Дочь: Пастухова Анастасия Германовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Пастухов Максим Германович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.2009
Сын: Пастухов Артем Германович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности