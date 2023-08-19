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Пастухов Герман Валерьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1969

Отец: Пастухов Валерий Серафимович

Мать: Пастухова Зоя Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.08.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.08.2000

Дочь: Пастухова Анастасия Германовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.2006

Сын: Пастухов Максим Германович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.12.2009

Сын: Пастухов Артем Германович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург