Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Место рождения
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти28.10.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Азизов Амир Азиз оглы
Мать: Балабаджи
Единственная дочь, 4 ребенок. Братья очень любили сестру, не захотели ее отпускать в Билюдуль после замужества. И вообще, всегда в гости заезжали.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1958
Сын: Шахбазов Агамед Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
03.06.1962
Сын: Шахбазов Зейнал Хан Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
21.01.1965
Сын: Шахбазов Байбола Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
09.01.1967
Сын: Шахбазов Ахмед Хан Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
06.05.1969
Сын: Шахбазов Афраддин, Афи Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
01.05.1972
Дочь: Бешуруф (Шахбазова) Сафира, Зафира Мурват кызы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Шахбазова Мунавар, Махира Мурват кызы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Рождение ребёнка
01.01.1976
Сын: Шахбазов Фахраддин, Фахи Мурват оглы
Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Смерть
28.10.2011
Джалилабад, Ленкоранский уезд, Азербайджан