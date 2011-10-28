Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

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Место рождения

Кекону

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

28.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Азизов Амир Азиз оглы

Мать: Балабаджи

Единственная дочь, 4 ребенок. Братья очень любили сестру, не захотели ее отпускать в Билюдуль после замужества. И вообще, всегда в гости заезжали.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
01.07.1958

Сын: Шахбазов Агамед Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
03.06.1962

Сын: Шахбазов Зейнал Хан Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
21.01.1965

Сын: Шахбазов Байбола Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
09.01.1967

Сын: Шахбазов Ахмед Хан Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Шахбазов Афраддин, Афи Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
01.05.1972

Дочь: Бешуруф (Шахбазова) Сафира, Зафира Мурват кызы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Шахбазова Мунавар, Махира Мурват кызы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Рождение ребёнка
01.01.1976

Сын: Шахбазов Фахраддин, Фахи Мурват оглы

Отец ребёнка: Шахбазов Мурват Нусрат оглы

Смерть
28.10.2011
Джалилабад, Ленкоранский уезд, Азербайджан

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