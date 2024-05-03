Азизов Амир Азиз оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азизов Амир Азиз оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Азизов Хаджи Амир оглы

Мать ребёнка: Балабаджи

1 старший ребенок
Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Азизов Ибрагим Амир оглы

Мать ребёнка: Балабаджи

2 сын
Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Азизов Бархуда Амир оглы

Мать ребёнка: Балабаджи

3 ребенок
Рождение ребёнка
05.06.1927

Дочь: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Мать ребёнка: Балабаджи

Единственная дочь, 4 ребенок. Братья очень любили сестру, не захотели ее отпускать в Билюдуль после замужества. И вообще, всегда в гости заезжали.
Рождение ребёнка
После 1927

Сын: Азизов Фитад Амир оглы

Мать ребёнка: Балабаджи

Смерть
Неизвестно

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