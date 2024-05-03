Азизов Амир Азиз оглы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азиз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Мать ребёнка: Балабаджи
1 старший ребенок
Рождение ребёнка
До 1926
Мать ребёнка: Балабаджи
2 сын
Рождение ребёнка
До 1927
Мать ребёнка: Балабаджи
3 ребенок
Рождение ребёнка
05.06.1927
Дочь: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Мать ребёнка: Балабаджи
Единственная дочь, 4 ребенок. Братья очень любили сестру, не захотели ее отпускать в Билюдуль после замужества. И вообще, всегда в гости заезжали.
Рождение ребёнка
После 1927
Мать ребёнка: Балабаджи
Смерть
Неизвестно