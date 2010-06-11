Шахбазов Мурват Нусрат оглы
Место рождения
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти11.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Родился и вырос как все его предки в деревне Билюдиль Лерикского района. Нусрат был чабаном, и они с сыном пошли пасти стадо наверх в горы в Кекони. Там Мурват познакомился с Хатай, будущей женой и ре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1958
Сын: Шахбазов Агамед Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
03.06.1962
Сын: Шахбазов Зейнал Хан Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
21.01.1965
Сын: Шахбазов Байбола Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
09.01.1967
Сын: Шахбазов Ахмед Хан Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
06.05.1969
Сын: Шахбазов Афраддин, Афи Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
01.05.1972
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Шахбазова Мунавар, Махира Мурват кызы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Рождение ребёнка
01.01.1976
Сын: Шахбазов Фахраддин, Фахи Мурват оглы
Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы
Смерть
11.06.2010
Джалилабад, Ленкоранский уезд, Азербайджан