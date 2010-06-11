Шахбазов Мурват Нусрат оглы 01.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахбазов Мурват Нусрат оглы

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Место рождения

Булудул

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

11.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Шахбазов Нусрат Губад оглы

Мать: Шахбазова Гюльбаджи Аман кызы

Родился и вырос как все его предки в деревне Билюдиль Лерикского района. Нусрат был чабаном, и они с сыном пошли пасти стадо наверх в горы в Кекони. Там Мурват познакомился с Хатай, будущей женой и ре... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
01.07.1958

Сын: Шахбазов Агамед Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
03.06.1962

Сын: Шахбазов Зейнал Хан Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
21.01.1965

Сын: Шахбазов Байбола Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
09.01.1967

Сын: Шахбазов Ахмед Хан Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Шахбазов Афраддин, Афи Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
01.05.1972

Дочь: Бешуруф (Шахбазова) Сафира, Зафира Мурват кызы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Шахбазова Мунавар, Махира Мурват кызы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Рождение ребёнка
01.01.1976

Сын: Шахбазов Фахраддин, Фахи Мурват оглы

Мать ребёнка: Шахбазова (Азизова) Хатай Амир кызы

Смерть
11.06.2010
Джалилабад, Ленкоранский уезд, Азербайджан

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