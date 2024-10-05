Панов Яков Кириллович После 1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Панов Яков Кириллович

Место рождения

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

После 1882 ст.

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1882 ст.

Отец: Панов Кирилл Васильевич

Мать: Панова (Завьялова) Мария Лазаревна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Жена: Панова (Шомохтова) Екатерина Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: - (Панова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Панова (Шомохтова) Екатерина Степановна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
После 1912 ст.

Жена: Панова (-) Павла Абрамовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Панов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Панова (-) Павла Абрамовна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: - (Панова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Панова (-) Павла Абрамовна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1939

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