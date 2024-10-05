Панов Яков Кириллович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1882 ст.
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1882 ст.
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: - (Панова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Панова (Шомохтова) Екатерина Степановна
Бракосочетание
После 1912 ст.
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Панова (-) Павла Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: - (Панова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Панова (-) Павла Абрамовна
Смерть
После 1939