Панова (Завьялова) Мария Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияПосле 17.05.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1843 ст.
Отец: Завьялов Лазарь Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
После 16.05.1858 ст.
Муж: не указан
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Отец ребёнка: Панов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Панов Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно