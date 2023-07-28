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Панова (Завьялова) Мария Лазаревна

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

После 17.05.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1813 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1843 ст.

Отец: Завьялов Лазарь Фёдорович

Мать: не указана

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
После 16.05.1858 ст.

Муж: не указан

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Панов Адриан Кириллович

Отец ребёнка: Панов Кирилл Васильевич

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1870 ст.

Сын: Панов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Панов Кирилл Васильевич

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно