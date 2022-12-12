Дыченкова (?) Акулина Иванова
Место рожденияд. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
30.01.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Дыченков Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов
Рождение ребёнка
09.03.1885
Дочь: Боровкова Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов
Рождение ребёнка
20.09.1887
Дочь: Ефросинья Гаврилова
Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов
Рождение ребёнка
26.05.1907
Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно