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Дыченкова (?) Акулина Иванова

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Место рождения

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
30.01.1881

Муж: Дыченков Гавриил Павлов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Дыченков Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Дочь: Боровкова Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1887

Дочь: Ефросинья Гаврилова

Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Дыченков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Дыченков Гавриил Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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