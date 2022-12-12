Боровкова (Дыченкова) Дарья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Дыченкова) Дарья Гаврилова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885

Отец: Дыченков Гавриил Павлов

Мать: Дыченкова Акулина Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
10.03.1885
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Боровков Василий Никифоров

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Васильева

Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Боровков Васильев

Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Васильева

Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Василий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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