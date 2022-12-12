Боровкова (Дыченкова) Дарья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения09.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885
Отец: Дыченков Гавриил Павлов
Крещение
10.03.1885
Бракосочетание
26.05.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Васильева
Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боровков Васильев
Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Васильева
Отец ребёнка: Боровков Василий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно