Дыченков Григорий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения22.01.1883
Дата смерти28.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.01.1882
Рождение
22.01.1883
Отец: Дыченков Гавриил Павлов
Бракосочетание
30.01.1905
Жена: Дыченкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1906
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
26.05.1907
Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Дыченков Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1909
Причина смерти: воспаление почек