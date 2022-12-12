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Дыченков Григорий Гаврилов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.01.1883

Дата смерти

28.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.01.1882
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
22.01.1883

Отец: Дыченков Гавриил Павлов

Мать: Дыченкова Акулина Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Дыченкова Анна Иванова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Дыченков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Дыченков Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Дыченкова Анна Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1909
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: воспаление почек
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