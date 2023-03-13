Орлова (Еремеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Еремеевъ Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Орловъ Осипъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Орловъ Григорий
Отец ребёнка: Орловъ Осипъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Крыгина Ульяна
Отец ребёнка: Орловъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орловъ Осипъ