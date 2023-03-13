Орлова (Еремеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Еремеева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Еремеевъ Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Орловъ Осипъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Орловъ Григорий

Отец ребёнка: Орловъ Осипъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Крыгина Ульяна

Отец ребёнка: Орловъ Осипъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловъ Осипъ

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