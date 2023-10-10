Крыгина (Орлова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Орловъ Осипъ
Мать: Орлова Анна
Бракосочетание
16.02.1799
Муж: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.10.1800
Дочь: Крыгина Пелагея
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.09.1802
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.01.1805
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Перехватова Александра
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.10.1807
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.06.1810
Дочь: Крыгина Федосья
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
23.04.1812
Дочь: Александрия
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.01.1815
Сын: Крыгинъ Григорий
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Крыгинъ Яковъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
30.04.1817
Сын: Крыгинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1817
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ