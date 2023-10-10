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Крыгина (Орлова) Ульяна

Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Орловъ Осипъ

Мать: Орлова Анна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.02.1799

Муж: Крыгинъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.10.1800

Дочь: Крыгина Пелагея

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1802

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1805

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Перехватова Александра

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1807

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1810

Дочь: Крыгина Федосья

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1812

Дочь: Александрия

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1815

Сын: Крыгинъ Григорий

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Крыгинъ Яковъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Рождение ребёнка
30.04.1817

Сын: Крыгинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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