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Перехватова (Крыгина) Александра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

14.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Крыгинъ Яковъ

Мать: Крыгина Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Перехватовъ Василій

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Перехватовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
23.11.1836

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1837

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1839

Дочь: Горшенина Агрипина

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.12.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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