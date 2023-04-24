Перехватова (Крыгина) Александра
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти14.12.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Крыгинъ Яковъ
Мать: Крыгина Ульяна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Перехватовъ Василій
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Перехватовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.11.1836
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
05.09.1837
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
24.06.1839
Дочь: Горшенина Агрипина
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Смерть
14.12.1843