Еремеевъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеевъ Матвей

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Место рождения

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Еремей Климовъ

Мать: Ирина Яковлева

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Антонова Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Орлова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елфимъ

Мать ребёнка: Ефимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья

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