Еремеевъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Еремей Климовъ
Мать: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Антонова Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Орлова Анна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья