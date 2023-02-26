Абрамов Николай Алексеевич
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи
Дата рождения1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи
Военная награда
15.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова ?
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ст..сержант