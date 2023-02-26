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Абрамов Николай Алексеевич

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

Мать: Абрамова Анна

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи
Военная награда
15.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова ?

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ст..сержант
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