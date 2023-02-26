Абрамова (Расколотова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Абрамов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович
д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Абрамов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи
Рождение ребёнка
После 1928
Сын: Абрамов-Расколотов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович
д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Рождение ребёнка
После 1929
Сын: Абрамов-Расколотов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович
д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович
д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Смерть
Неизвестно