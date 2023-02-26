Абрамова (Расколотова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Расколотова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Космачи
Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Абрамов-Расколотов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Рождение ребёнка
После 1929

Сын: Абрамов-Расколотов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Абрамов-Расколотов Алексей Федорович

д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Смерть
Неизвестно
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