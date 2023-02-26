Абрамова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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