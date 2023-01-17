Садоков Арсений Михайлович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Садоков Михаил Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Произведен в пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Садоков Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Садоков Алексей Арсеньевич
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Садокова Хиония Арсеньевна
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Садоков Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Садокова Ольга Арсеньевна
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно