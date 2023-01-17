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Садоков Арсений Михайлович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Садоков Михаил Александрович

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Произведен в пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Садоков Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Садоков Алексей Арсеньевич

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Садокова Хиония Арсеньевна

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Садоков Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Садокова Ольга Арсеньевна

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Садоков Павел Арсеньевич

Мать ребёнка: Садокова Миропия Степановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Миропия Степановна

Смерть
Неизвестно
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