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Полиектов Феодор Никифорович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

21.04.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1860

Отец: Полиевитов (Полиектов) Никифор Мануилович

Мать: Полиектова (Яковлева) Евфимия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота квартимейстер качегар, Унтер офицер
Бракосочетание
04.02.1890

Жена: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Полиэктов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1891

Дочь: Полиэктова Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1894

Сын: Полиэктов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1897

Дочь: Полиэктова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Полиэктова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Полиэктова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Полиэктова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полиэктова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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