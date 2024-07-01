Полиектов Феодор Никифорович
Место рождения
Дата рождения21.04.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1860
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота квартимейстер качегар, Унтер офицер
Бракосочетание
04.02.1890
Рождение ребёнка
19.12.1890
Сын: Полиэктов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1891
Дочь: Полиэктова Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1894
Сын: Полиэктов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1897
Дочь: Полиэктова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Полиэктова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: Полиэктова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Полиэктова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полиэктова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Полиэктова (Трубецкая) Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно