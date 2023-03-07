Баталова (Королькова) Аксинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Королькова) Аксинія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Корольковъ Николай

Мать: Королькова Ѳеодосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1861

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Баталовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1869

Сын: Баталовъ Никандръ

Отец ребёнка: Баталовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Баталовъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталовъ Василій

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