Баталова (Королькова) Аксинія
Место рождения
Дата рождения1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Корольковъ Николай
Мать: Королькова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
27.11.1861
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Баталовъ Василій
Рождение ребёнка
20.09.1869
Сын: Баталовъ Никандръ
Отец ребёнка: Баталовъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Баталовъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталовъ Василій