Баталовъ Василій
Место рождения
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Баталовъ Леонъ
Мать: Баталова Арина
Рождение ребёнка
27.11.1861
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Баталова Аксинія
Рождение ребёнка
20.09.1869
Сын: Баталовъ Никандръ
Мать ребёнка: Баталова Аксинія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Баталова Аксинія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Аксинія