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Баталовъ Василій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Баталовъ Леонъ

Мать: Баталова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1861

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Баталова Аксинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1869

Сын: Баталовъ Никандръ

Мать ребёнка: Баталова Аксинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Баталова Аксинія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Аксинія

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