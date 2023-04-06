Королькова (Манухина) Ѳеодосія
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Манухинъ Петръ
Мать: $98
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корольковъ Леонтій
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корольковъ Илья
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Баталова Аксинія
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корольковъ Сергей
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корольковъ Григорій
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корольковъ Яковъ
Отец ребёнка: Корольковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корольковъ Николай