Королькова (Манухина) Ѳеодосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Манухина) Ѳеодосія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Манухинъ Петръ

Мать: $98

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корольковъ Леонтій

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Корольковъ Илья

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Баталова Аксинія

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Корольковъ Сергей

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корольковъ Григорій

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корольковъ Яковъ

Отец ребёнка: Корольковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольковъ Николай

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