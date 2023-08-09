(Малева) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1877 ст.
Отец: Малев Дмитрий Карпович
Мать: Малева Елена Ивановна
Крещение
01.05.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Илья Зиновьев Карпенков из Кобоны и умершего крестьянина Тришкова из села Черного дочь девица Агриппина Леонтьева.
Смерть
Неизвестно