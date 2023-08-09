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(Малева) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

До 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1877 ст.

Отец: Малев Дмитрий Карпович

Мать: Малева Елена Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
01.05.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Илья Зиновьев Карпенков из Кобоны и умершего крестьянина Тришкова из села Черного дочь девица Агриппина Леонтьева.
Смерть
Неизвестно