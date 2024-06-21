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Малева Елена Ивановна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Жаренов Кислов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
27.01.1864 ст.

Муж: Малев Дмитрий Карпович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Терентий Филиппов, Антон Селиверстов, Терентий Иванов и Дмитрий Кузьмин.
Рождение ребёнка
29.12.1864 ст.

Сын: Малев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Дочь: Малева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.06.1875 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
29.10.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Стефаниды, дочери Поликарпа Яковлева Гаврюшина и Ксении Карповой.
Рождение ребёнка
29.04.1877 ст.

Дочь: (Малева) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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