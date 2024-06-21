Малева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Жаренов Кислов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
27.01.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Терентий Филиппов, Антон Селиверстов, Терентий Иванов и Дмитрий Кузьмин.
Рождение ребёнка
29.12.1864 ст.
Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Дочь: Малева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
03.06.1875 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович
Упоминание
29.10.1875 ст.
Крестная мать Стефаниды, дочери Поликарпа Яковлева Гаврюшина и Ксении Карповой.
Рождение ребёнка
29.04.1877 ст.
Дочь: (Малева) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малев Дмитрий Карпович
Смерть
Неизвестно