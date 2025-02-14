Одинцов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1861 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Одинцов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Объедкова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Сын: Одинцов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Сын: Одинцов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Сын: Одинцов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна
Дочь: Одинцова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна