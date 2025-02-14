Одинцов Дмитрий Андреевич 20.09.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинцов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

20.09.1861 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1861 ст.

Отец: Одинцов Андрей Макарович

Мать: Одинцова (Объедкова) Акулина Егоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Незаконнорожденный, отцом является не Андрей Макарович (был в солдатах), а дед Макар Данилович ( деревенское прозвище Макаровы).
Бракосочетание
24.10.1879 ст.

Жена: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1880 ст.

Сын: Одинцов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Одинцова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Одинцова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.

Сын: Одинцов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1888 ст.

Дочь: Одинцова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1889 ст.

Дочь: Объедкова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Дочь: Одинцова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1891 ст.

Сын: Одинцов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Сын: Одинцов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1895 ст.

Дочь: Одинцова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1898 ст.

Сын: Одинцов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1899 ст.

Сын: Одинцов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Сын: Одинцов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1903 ст.

Дочь: Одинцова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Дочь: Одинцова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Одинцова (Голомазова) Агафья Фёдоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Около 1930
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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